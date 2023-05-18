Ünlülerin şen dullar pozu olay oldu! Zeynep Bastık da eski eşiyle aynı karede

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 8 aylık evliliklerini geçtiğimiz haftalarda bitirmişti. Çift, Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma ile tek celsede boşanmıştı.

Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış’la üç yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de evlenmişti. Çift, 11 ay sonra boşanma kararı alarak herkesi şaşırtmıştı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç da 2015 yılında oyuncu Merve Boluğur ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Yaşadıkları aşkla sık sık gündem olan ünlü çift, 2017'de evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.

YAKIN DOSTLAR BULUŞTU

Kısa süren evliliklerini tek celsede bitiren bu isimler birbirleriyle de yakın arkadaşlar. Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç, Zeynep Bastık ve eski eşi Tolga Akış klip çekiminde buluştu.

"ŞEN DULLAR TOPLANDI"

Beraber poz veren arkadaşların pozu sosyal medyada gündem oldu. Poza "Bütün dullar toplandık şarkısı fonda", "Fotoğrafa 5 dakika bakınca boşanıyorsun", "Şen dullar" yorumları geldi.



