Ünlülerin sitesinde fare krizi! Arda Güler, Çağla Şıkel ve dahası

TAKVİM GAZETESİ yazarı Şerif Ercan, bu konuyu köşesine taşıdı. Bir site sakiniyle yaptığı görüşmede, Acarkent’te fare sorununun ciddi boyutlara ulaştığını öğrendi. Sakinlerden gelen bilgilere göre, site yönetimi tarafından yapılan uyarıda, ortak alanlara bırakılan kedi ve köpek mamalarının fare popülasyonunu artırdığı belirtildi. Yönetim, “Etrafa mama bırakmayın” uyarısında bulunsa da, henüz somut bir çözüm üretilmiş değil. Sitede farelerle sık sık karşılaşan sakinler, özellikle çocukların bahçeye çıkmaktan korktuğunu ifade ediyor.

YÜKSEK KİRALAR, LÜKS VİLLALAR VE FARE SORUNU

Acarkent’te villaların satış fiyatları 50 milyon TL’den başlayıp 250 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Kiralar ise 300 bin TL ile 600 bin TL arasında değişiyor. Arda Güler’in geçtiğimiz mayıs ayında 3 milyon dolara 5 katlı bir villa satın aldığı site, şimdi fare istilasıyla mücadele ediyor.

Şerif Ercan, yazısında Londra ve Roma’da yaşanan benzer fare istilalarına dikkat çekti. Londra Belediyesi’nin kedi popülasyonunu artırarak sorunu çözmeye çalıştığını, Roma’da ise bir belediye başkan adayının Asya’dan 500 bin kedi getirme vaadinde bulunduğunu hatırlattı. Ercan, “Acarkent’in fare sorununu çözmek için belki de kadrolu kediler gerekecek” diyerek esprili bir öneride bulundu.

SİTE YÖNETİMİ ÇÖZÜM ÜRETEBİLECEK Mİ?

Sakinler, site yönetiminin sadece uyarı yapmakla yetinmesinden şikayetçi. Fare istilasının çevre sağlığını tehdit ettiği ve lüks siteye yakışmayan bir görüntü oluşturduğunu belirtiyor.