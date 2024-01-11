Ünlülerin torbacıları yakalandı. Birinin kimliği şoke etti

Kaynak: İHA
Ünlülerin torbacıları yakalandı. Birinin kimliği şoke etti
İstanbul’da sosyete ve magazin dünyasında uyuşturucu satan biri avukat 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da nefes kessen bir operasyon yapıldı. İddiaya göre, polis ekipleri Nişantaşı, Beyoğlu gibi lüks yerlerde gece kulüplerine uyuşturucu satan 2 şüphelinin peşine düştü.

Polis şüphelilerin izine düştüğünde satıcıların ünlü isimlere de uyuşturucu sattığımı tespit etti.

Polis ekipleri sosyete ve magazin dünyasının torbacılığını yapan avukat U.G. ile S.A. adlı iki kişiye yönelik hemen çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu ekipler operasyon için düğmeye bastı.

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Öte yandan avukatın kimliğini göstererek sürekli denetimlerden geçtiği de öğrenildi.

U.G. ve birlikte hareket ettiği S.A. ünlülere uyuşturucu satarken suçüstü olarak 115 gram Skunk maddesi ile birlikte yakalandı.

Avukat U.G.'nin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda ise çok sayıda fişek diye tabir edilen 7 gram kokain, 14 kilo 690 gram skunk, bu maddeleri paketleme ve satışa hazır hale getirmede kullanılan hassas teraziler ve vakum makinesi ele geçirildi.

Yakalanan U.G. ve S.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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