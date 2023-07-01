Unutkanlığa savaş açan besinler ortaya çıktı. İngiliz profesör açıkladı

İngiliz Profesör Hana Burianova, unutkanlığa savaş açan besinlerin listesini açıkladı.

Unutkanlığa savaş açan besinler ortaya çıktı. İngiliz profesör açıkladı

Bournemouth Üniversitesi'nde görev yapan İngiliz Profesör Hana Burianova, besin değeri yüksek ve beyin dostu gıdaları duyurdu.

Hana Burianova, bu gıdaların düzenli tüketilmesi halinde Alzheimer riskinin ortadan kalktığını vurguladı.

İşte o besinler…

-Yağlı balıklar

-Avokado, kuruyemiş, tohum ve keten tohumu ve zeytinyağı gibi bitki yağları

-Kepekli tahıllar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, et, balık, fasulye, baklagiller ve mercimek gibi gıdalarda bulunan tüm B vitaminleri

- Bitter çikolata, fındık, soğan, zencefil, yeşil çay, kereviz, maydanoz, kekik ve soya gıdaları (tofu, tempeh, miso ve edamame dahil)

-Kırmızı meyve ve sebzeler

- Brokoli, ıspanak, tohumlar, fındık ezmesi, bal kabağı ve zeytinyağı

ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar.

ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Bilinç bulanıklığı

-Kişinin bulunduğu ortama adapte olmakta zorlanması

-Kişinin iyi bildiği yerlerde kaybolması

-Konuşma ve dil becerilerine ilişkin sorunlar

-Saldırganlık, aile ve arkadaşlarından olağan dışı taleplerde bulunma, çevreye karşı şüphe duyma gibi kişilik bozukluklarının gelişimi

-Halüsinasyon ve sanrılar

-Motivasyon ve öz saygı düşüklüğü

-Kişilerin günlük aktivitelerini yardımsız yapmakta zorluk çekmesi

-Kişinin hatırlayamadığı olayları inkar etmesi

-Kaygı ve depresyon

DEMANS NEDİR?

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur.

Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

DEMANS BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bellek bozukluğu

-Lisan (konuşma) bozukluğu

-Dikkat bozukluğu

-Bir duruma veya konuya karar verme güçlüğü

-Görsel algı bozukluğu

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