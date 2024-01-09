Unutkanlığa savaş açan öneriler ortaya çıktı

Evde, işte, günlük hayatta beynimizi zorlayacak çok fazla aktivite yapamadığımızı belirten uzman, kitap okumanın beyne sağladığı faydalar hakkında önemli bilgiler verdi.

Hafızanızı güçlendirmek için 10 etkili öneri şunlardır:

- Günlük plan yapın

Gününüzü planlayın ve yazdığınız notu buzdolabınızın kapağı gibi kolayca görebileceğiniz bir yere asın.

Sigara içmek, beyne yeterli oksijen gitmesini engeller ve hafızanızı olumsuz etkiler.

Ayrıca beyin-damar hastalıkları riskini de artırır. Beyin ve kalp sağlığınız için sigarayı bırakın.

- Egzersiz yaparak kan dolaşımını ve oksijenlenmeyi artırın

Egzersiz hem beyin sağlığınızı hem de kalp-damar sağlığınızı korur. Kan dolaşımını ve beyne giden oksijeni artırır. Yürüyüş, bisiklet veya koşu gibi egzersizler yapabilirsiniz. Egzersiz stres seviyenizi düşürür; bu da depresyona meylinizi azaltır.

- Tiroit hastalıkları ve vitamin eksiklikleri için doktora görünün

Hafızanızı dolaylı yoldan etkileyebilecek kronik bir hastalığınız olmadığından emin olun. Vücut sağlığınızı korumak önemlidir. Tiroit hastalıkları ve vitamin eksiklikleri hafızanızı etkileyebilecek ve tedavi edilebilecek hastalıklardır.

- Bulmaca çözün, kitap okuyun

Kare bulmaca çözerken daha önce öğrendiğiniz bilgileri tekrar kullanırsınız. Sudoku çözerken ise odaklanmanızı ve konsantrasyonunuzu geliştirirsiniz. Bunlar yeni hatırların oluşmasına yardımcı olur.

Yap-boz yapmak; şekil ve renk algınızı geliştirerek kısa süreli hafızanızı destekler.

- Stresten kaçının

Fazla stres konsantrasyonunuzu bozar ve hafızanızı zayıflatır. Stresli durumlardan mümkün olduğunca uzak durun. Egzersiz yapın, doğada yürüyüş yapın, sakinleştirici müzikler dinleyin, uzun ve rahatlatıcı bir duş alın, doğa-bahçe işleri ile ilgilenin, rahatlatıcı nefes egzersizleri gibi gevşeme yöntemlerini kullanın.

-Akdeniz diyetine uygun beslenin

Kalp dostu olan diyetin beyin sağlığına da faydası vardır. Örneğin, kırmızı et yerine sebze, meyve, balık ve deniz ürünleri, ceviz, zeytinyağı gibi hafıza dostu gıdalar tüketebilirsiniz. Akdeniz Diyeti bunlara örnek bir diyettir.

- Alışveriş listesi hazırlayın

Günlük ihtiyaçlarınız için markete veya pazara giderken alacaklarınızı unutmamak için alışveriş listesi hazırlayın. Listeye bakmadan kaç tane alabileceğinizi kendinize hedef koyun. Bu hem sizi motive eder hem de konsantrasyonunuzu artırır.

- İlaçlarınızı unutmamak için alarm kurun

İlaçlarınızı almayı unutuyorsanız; buzdolabınızın üzerine hatırlatıcı bir not bırakın, telefonunuza alarm kurun. İlaçlarınızı yemek saatlerine yakın zamanlarda alın. Bu yöntemler işe yaramıyorsa; hatırlatmak için yakınlarınızdan destek isteyin.

-Düzenli uyuyun

Düzenli uyku, öğrenmeyi kolaylaştırır ve hafızayı güçlendirir. Geceleri aynı saatte ve düzenli olarak uyuyun. Yorgunluğunuzu gidermek için programlarınızı veya seyahatlerinizi günün erken saatlerine ayarlayın.