Unutulan tava evi yaktı

Antalya'nın Manavgat İlçesi Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangının, patates kızartmak için ocağa konulan tavadaki yağın unutulmasıyla başladığı bildirildi. Evde bulunan iki genç, yağı ocağa koyduktan sonra uykuya daldı. Duman ve kokuyla uyanan gençler, yağa su dökünce yangın mutfağa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve polis ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin diğer odalara ve dairelere sıçramasını engelledi. Yangında mutfak kısmında hasar meydana gelirken, ocak ve davlumbaz kullanılamaz hale geldi.