Unutulan tava evi yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Unutulan tava evi yaktı

Antalya bir apartmanda, unutulan yağ tavası yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, mutfakta hasar meydana geldi.

Antalya'nın Manavgat İlçesi Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

aw287260-03.jpg

Yangının, patates kızartmak için ocağa konulan tavadaki yağın unutulmasıyla başladığı bildirildi. Evde bulunan iki genç, yağı ocağa koyduktan sonra uykuya daldı. Duman ve kokuyla uyanan gençler, yağa su dökünce yangın mutfağa yayıldı.

aw287260-06.jpg

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve polis ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin diğer odalara ve dairelere sıçramasını engelledi. Yangında mutfak kısmında hasar meydana gelirken, ocak ve davlumbaz kullanılamaz hale geldi.

Son Haberler
Sınırda kaçak operasyonu: 5 kişi yakalandı
Sınırda kaçak operasyonu: 5 kişi yakalandı
Karısını tabancayla öldürdü
Karısını tabancayla öldürdü
Manchester United galibiyeti hatırladı
Manchester United galibiyeti hatırladı
56 çalıntı motosiklet ele geçirildi
56 çalıntı motosiklet ele geçirildi
Eski eşini kızının yanında vurup ağır yaraladı
Eski eşini kızının yanında vurup ağır yaraladı