Ünye'de Süper Lig sevinci. Şehir turuyla kutladılar

Kaynak: AA
Ünye'de Süper Lig sevinci. Şehir turuyla kutladılar
Ünye Gücü Futbol Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini şehir turu atarak kutladı.

Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ünye Gücü Futbol Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmesini şehir turu ile kutladı.

Ligde play-off 5. hafta mücadelesinde Çatalca Belediyespor'u 1-0 yenerek 20 puana ulaşan Ünye Gücü Futbol Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne çıkma başarısı gösterdi.

Kulüp Başkanı Deniz Benli, teknik direktör Muhammed Kışla ve futbolcular, Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüsle Cumhuriyet Meydanı'nda şehir turu attı.

Sporcular ve beraberindekiler, Ünye Gücü Futbol Kulübü ve Ünye 1957 Spor Kulübü bayraklarını sallayarak marşlar ve müzik eşliğinde eğlendi.

Ünye Şehir Stadı'nda tamamlanan şehir turuna, Ünye Gençlik Motosiklet Spor Kulübü Derneği de katılarak destek verdi.

Kulüp Başkanı Benli, "Türkiye'deki 16 güzide takım arasında biz yerimizi aldık. Sözümüz vardı, 'Seneye ağır misafirlerimiz olacak' diye. Bunu yerine getirdik. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'un da başında olduğu ağır misafirler, diğer Süper Lig ekipleriyle inşallah şehrimizde daha güzel bir heyecan yaşatacağız." diye konuştu.

Ünye Gücü Futbol Kulübü, play-off 6. ve son hafta maçını 7 Nisan Pazar günü İzmir'de Bornova Hitabspor ile yapacak.

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