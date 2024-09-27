Uraloğlu: Deniz yoluyla yılın 8 ayında 1,8 milyon araç taşındı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan düzenli Ro-Ro hatlarıyla yurt dışı bağlantılı hatlarda taşınan araç istatistiklerini değerlendirdi. Deniz yolu taşımacılığında kaydedilen ilerlemenin Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Deniz yolu taşımacılığı, yalnızca maliyet avantajı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel pazarlara erişimimizi daha da güçlendiriyor ve Türkiye'yi deniz taşımacılığında önemli bir aktör haline getiriyor. Bu alandaki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. 2024 Ocak-Ağustos döneminde limanlardan deniz yolu ile yurt dışı bağlantılı hatlarda taşınan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,97 artarak 1 milyon 785 bin 189'a ulaştı. 2024 yılı ağustos ayında ise limanlarımızdan deniz yolu ile yurt dışına taşınan araç sayısı 220 bin 562 adet olarak gerçekleşti."

Uraloğlu, yurt dışı limanlarından Türk limanlarına gelen yükleri taşıyan kamyon, tır, tır tankeri ve treyler cinsinden araçların yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 228 bin 934'e ulaştığını belirtti. Türk limanlarından yurt dışı limanlarına giden yükleri taşıyan araçların ise yüzde 1 artarak 220 bin 823'e ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Geçen yıla göre yüzde 3,4 artışla yurt dışı yüklerini taşıyan araçlardan 449 bin 757 adedi deniz yolunu tercih etti. 2024 Ağustos'ta yurt dışı limanlarından ülkemiz limanlarına gelen yükleri taşıyan araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 24 bin 509 adet, ülkemiz limanlarından yurt dışı limanlarına giden yükleri taşıyan araçlar ise yüzde 7,8 artarak 26 bin 142 adet oldu. Toplam yurt dışı yüklerini taşıyan araçlardan 50 bin 651 adedi deniz yolunu tercih ederek bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artış gerçekleşti."