Ürdün, BM'nin Suriyeli mültecilere yardımları kesme kararını eleştirdi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı'nın (WFP) ülkesindeki Suriyeli mültecilere yardımı kesme kararını eleştirerek, Ürdün’ün "bu yükü tek başına kaldıramayacağını" söyledi.

Ürdün, BM'nin Suriyeli mültecilere yardımları kesme kararını eleştirdi

Safedi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, WFP’nin Ürdün'deki Suriyeli mültecilere yardımları kesmesini eleştirdi.

Ağustos ayı itibarıyla WFP’nin Ürdün’deki Suriyeli mültecilere yardımı keseceğini duyuran Safedi, "Farklı BM kuruluşları ve bazı bağışçılar da aynı şeyi yapıyor. Aradaki farkı kapatmaya gücümüz yetmeyecek ve mülteciler acı çekecek. Bu yükü tek başımıza kaldıramayız." ifadelerini kullandı.

Safedi, mültecilere iyi yaşam şartları sunmanın uluslararası bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"BM, gönüllü geri dönüşü sağlamak için çalışmalı ve BM kurumları da o zamana kadar mültecilere yeterli desteği sürdürmelidir. Mültecilere iyi bir yaşam sağlamanın yükü sadece bize yüklenmeye devam edemez."

Bakan Safedi, ayrıca Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerle, "mültecilere yönelik yardımların azalmasına tepki göstermek ve yardımların kesilmesinin etkilerini hafifletmek" için bölgesel toplantı düzenleneceğini belirtti.

Ürdün resmi verilerine göre bu ülkedeki yaklaşık 1,3 milyon Suriyelinin yarısı BM nezdinde "mülteci" statüsünde kayıtlı.

Yaklaşık 750 bin Suriyelinin ise savaştan önce evlilik, ticaret gibi çeşitli sebeplerden Ürdün’e yerleştiği ifade ediliyor.

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