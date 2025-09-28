Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'tan Trump'ın Gazze planına destek

Kaynak: DHA
Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'tan Trump'ın Gazze planına destek

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının "büyük oranda mutabakatla karşılandığını" bildirdi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda eski başbakanlar ve bakanlarla bir araya geldi. Kral Abdullah, toplantıda bölgedeki gelişmeleri ve New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları değerlendirerek, Amerika ziyaretinin başarılı geçtiğini söyledi. Ürdün Kralı, Trump tarafından sunulan Gazze planının Arap ve İslam dünyası liderleri tarafından "büyük oranda mutabakatla karşılandığını" belirtti.

Putin'den Trump'a yeşil ışık!Putin'den Trump'a yeşil ışık!

Kral Abdullah, Ürdün'ün, egemenliğini ve güvenliğini koruma konusunda hazır durumda olduğunu vurgulayarak, "Ürdün, Trump'ın Gazze'ye ilişkin sunduğu kapsamlı planın ayrıntıları konusunda kardeş Arap ülkeleri ve diğer ortaklarla birlikte koordineli çalışıyor" dedi.

Bölgede barışın sağlanması için tek yolun iki devletli çözüm olduğu konusunda uluslararası ortak görüş olduğunu aktaran Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, bölgedeki gelişmeler ile özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki durumlara ilişkin bakış açılarında dost ülkeler ile Müslüman ve Arap ülkeleri liderleri arasında büyük bir mutabakat olduğunu ifade etti.

Son Haberler
Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Erbakan rakamları paylaştı, sonuca sitem etti! 'Muhalefete ayrı hukuk, iktidara ayrı hukuk'
Erbakan rakamları paylaştı, sonuca sitem etti! 'Muhalefete ayrı hukuk, iktidara ayrı hukuk'
Uzmanı uyardı: Vakalarda artış yaşanabilir!
Uzmanı uyardı: Vakalarda artış yaşanabilir!
Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'tan Trump'ın Gazze planına destek
Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'tan Trump'ın Gazze planına destek
Düğün konvoyundaki kazaya bir sürücünün öne geçme çabası sebep oldu
Düğün konvoyundaki kazaya bir sürücünün öne geçme çabası sebep oldu