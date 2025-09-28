Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'tan Trump'ın Gazze planına destek

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda eski başbakanlar ve bakanlarla bir araya geldi. Kral Abdullah, toplantıda bölgedeki gelişmeleri ve New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları değerlendirerek, Amerika ziyaretinin başarılı geçtiğini söyledi. Ürdün Kralı, Trump tarafından sunulan Gazze planının Arap ve İslam dünyası liderleri tarafından "büyük oranda mutabakatla karşılandığını" belirtti.

Kral Abdullah, Ürdün'ün, egemenliğini ve güvenliğini koruma konusunda hazır durumda olduğunu vurgulayarak, "Ürdün, Trump'ın Gazze'ye ilişkin sunduğu kapsamlı planın ayrıntıları konusunda kardeş Arap ülkeleri ve diğer ortaklarla birlikte koordineli çalışıyor" dedi.

Bölgede barışın sağlanması için tek yolun iki devletli çözüm olduğu konusunda uluslararası ortak görüş olduğunu aktaran Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, bölgedeki gelişmeler ile özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki durumlara ilişkin bakış açılarında dost ülkeler ile Müslüman ve Arap ülkeleri liderleri arasında büyük bir mutabakat olduğunu ifade etti.