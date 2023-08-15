Ürdün, Mısır ve Irak Dışişleri Bakanları işbirliği ve koordinasyonu görüştü

Ürdün, Mısır ve Irak Dışişleri Bakanları, işbirliği, koordinasyon ve 3 ülkenin üzerinde anlaşma sağladığı projelerin tamamlanmasını konuştu.

KAYNAK: AA
Ürdün, Mısır ve Irak Dışişleri Bakanları işbirliği ve koordinasyonu görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldi.

İşbirliği ve ortak koordinasyonu geliştirmenin önemine değinen bakanlar, üçlü işbirliği mekanizması kapsamında ortak çıkarlara hizmet eden üzerinde anlaşma sağlanmış projelerin tamamlanması isteğini vurguladı.

Bakanlar, üç ülkeyi bir araya getiren tarih ve ortak çıkarlar üzerine inşa edilmiş üçlü işbirliği mekanizmasının önemine değindi.

Üçlü mekanizmanın çok sayıda önemli sektörde işbirliğini derinleştirmek amacıyla kurulduğunu belirten bakanlar, böylece bölgeye iyi yansımaları olacak ekonomik entegrasyonun sağlanabileceğini ifade etti.

Bakanlar, önceki projelerin uygulama adımlarını ve işbirliğini geliştirmeye yönelik kararları takip etmek için acil bir toplantı yapmak üzere üst düzey yetkililerin atanması konusunda anlaşma sağladı.

Mısır’ın ev sahipliğinde üç ülke arasında bir zirvenin düzenlenmesi konusunda mutabık kalan bakanlar, bu zirveye hazırlık için Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun oturum aralarında bir araya gelme kararı aldı.

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