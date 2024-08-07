Ürdün Silahlı Kuvvetleri bildiri yayınladı

Ürdün Silahlı Kuvvetleri-Arap Ordusu, yaptığı açıklamada, Akabe Körfezi'nden gelen son sosyal medya videolarının, Kraliyet Donanması ve Deniz Kuvvetleri tarafından 2024 Özel Harekat Kuvvetleri Sergi ve Konferansı'na (SOFEX) hazırlık amacıyla yürütülen tatbikatların bir parçası olduğunu belirtti.

Açıklamada, gelecek ayın başlarında yapılması planlanan deniz tatbikatının, Ürdün karasuları içerisinde deniz müdahale operasyonları ve su altı patlamaları içereceği belirtildi.