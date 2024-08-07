Ürdün Silahlı Kuvvetleri bildiri yayınladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ürdün Silahlı Kuvvetleri bildiri yayınladı

Sosyal medyada hızla yayılan bir video hakkında Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden resmi açıklama geldi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri-Arap Ordusu, yaptığı açıklamada, Akabe Körfezi'nden gelen son sosyal medya videolarının, Kraliyet Donanması ve Deniz Kuvvetleri tarafından 2024 Özel Harekat Kuvvetleri Sergi ve Konferansı'na (SOFEX) hazırlık amacıyla yürütülen tatbikatların bir parçası olduğunu belirtti.

Açıklamada, gelecek ayın başlarında yapılması planlanan deniz tatbikatının, Ürdün karasuları içerisinde deniz müdahale operasyonları ve su altı patlamaları içereceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Kamuoyunun, söylenti ve yanıltıcı bilgi yaymaktan kaçınması ve doğru bilgiler için resmi kaynaklara güvenmesi önemle rica olunur" denildi.

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