Ürdün'den ABD’ye Patriot talebi

Ürdün Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Mustafa Hiyari, sınır güvenliğini artırmak amacıyla ABD'den Patriot hava savunma sistemi talebinde bulunduklarını açıkladı

KAYNAK: İHA
Ürdün'den ABD’ye Patriot talebi

İsrail ile en uzun sınırı paylaşan Ürdün, bölgedeki çatışmalar nedeniyle sınır güvenliğini arttırmak için harekete geçti. Ürdün Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Mustafa Hiyari, konuyla ilgili devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"SAVUNMAMIZI GÜÇLENDİRMESİNİ İSTEDİK"

Hiyari, yaptığı açıklamada, “ABD’den savunmamızı Patriot hava savunma sistemleriyle güçlendirmesini istedik" dedi.

İDDİALARI YALANLADI

ABD’nin bölgedeki gücünü arttırmak için son aylarda Ürdün askeri tesislerini kullandığı öne sürülmüştü. Hiyari konuya ilişkin açıklamasında, Pentagon'un Ürdün’deki üsleri kullanarak İsrail'e askeri ekipman ve silah sevkiyatı yaptığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Ürdün, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2013’te topraklarına Patriot füzeleri konuşlandırmıştı.

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