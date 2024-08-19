Ürdün'den Gazze'ye dev yardım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ürdün'den Gazze'ye dev yardım

rdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre Ürdün, Ağustos ayının ikinci haftasında Gazze halkına yardım dolu 118 tır gönderdi.

Haftalık olarak gönderilen araçlarla ihtiyaç sahiplerine hazır yemek, gıda ve sağlık paketleri, giyim, battaniye, tıbbi malzeme, çadır ve yatak gibi temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

Ürdün Haşimi Yardım Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında çatışmaların patlak vermesinden bu yana Gazze'ye yardım ulaştırmak için yaklaşık 3 bin 150 kamyon ve 53 uçak giriş yaptı.

Bu arada, Güney Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi personeli Pazar günü Han Yunus'taki sakinlere gıda paketleri dağıttı. Hastanenin kuvvet komutanı, 1.000 paketin diğer yardım malzemelerini de içerdiğini söyledi.

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