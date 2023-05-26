Ürdün'ün Hartum Büyükelçisinin konutuna saldırı düzenlendi

Ürdün, Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan büyükelçilerinin konutuna baskın düzenlendiğini açıkladı.

Ürdün'ün Hartum Büyükelçisinin konutuna saldırı düzenlendi

(AA) Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan büyükelçilerinin konutuna baskın düzenlendiği aktarılan açıklamada, büyükelçi (ismi belirtilmedi) ile büyükelçilik personelinin Port Sudan kentinde bulunduğu ve herhangi bir zarar görmedikleri belirtildi.

Ürdün'ün özellikle diplomatik binaların saygınlığının ihlal edilmesi olmak üzere her türlü şiddet ve vandalizmi kınadığı kaydedilen açıklamada, uluslararası hukuk kurallarına ve Viyana Sözleşmesi başta olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalara saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Ürdün, 15 Mayıs'ta da Sudan'ın başkenti Hartum'daki Büyükelçilik binasının kimliği açıklanmayan kişilerce baskına maruz kalarak zarar gördüğünü duyurmuştu.

ÇATIŞMALAR VE ATEŞKES

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkede bölgeye insani yardımın ulaştırılması, çatışmalarda zarar gören temel hizmetlerin ve altyapının eski haline getirilmesini amaçlayan bir haftalık ateşkes, 22 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.

Daha önce 7 kez sağlanan ateşkes, iki tarafça da defalarca ihlal edilmişti.

Hartum'daki insani durum giderek kötüleşirken on binlerce kişi, başkentten ayrılarak ülke içinde ve dışında daha güvenli gördükleri bölgelere gitmeye devam ediyor.

Sudan Doktorlar Sendikası, ülkede 15 Nisan'dan bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 863 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 531 kişinin yaralandığını açıkladı.

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