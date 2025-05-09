Üretici enflasyonu Norveç’te çakıldı

Norveç’te üretici fiyatlarında yaşanan sert düşüş, özellikle petrol ve doğalgaz sektöründeki fiyat gerilemeleriyle bağlantılı olarak dikkat çekti. Mart ayında yüzde 11,5 olarak kaydedilen yıllık üretici enflasyonu, Nisan 2025 itibarıyla yüzde 2,1’e geriledi. Bu düşüş, son altı ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, petrol ve doğalgaz çıkarımındaki fiyatlar yüzde 3,5 oranında azalırken, Mart ayında bu kalemde yüzde 17,2 oranında artış yaşanmıştı. Enerji ürünleri genelinde de fiyatlar yüzde 1 oranında düştü. Aynı kalemde Mart ayında yüzde 16,2’lik artış gözlemlenmişti.

İmalat sanayisinde fiyat artışı ivme kaybederek yüzde 3,2’ye geriledi. Mart ayında bu oran yüzde 5,9 olarak kaydedilmişti. Öte yandan, elektrik, gaz ve buhar kategorisindeki fiyatlar yükselişe geçerek yüzde 19,4’lük artış gösterdi. Mart ayında bu oran yüzde 13,9 seviyesindeydi.

Enerji ürünleri hariç tutulduğunda üretici fiyatları Nisan ayında yıllık yüzde 4,4 oranında artış gösterdi. Bu oran, bir önceki ay yüzde 6 olarak gerçekleşmişti. Aylık bazda ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Mart’taki yüzde 7,1’lik düşüşün ardından Nisan’da yüzde 5,4 oranında azaldı. Bu da üst üste ikinci ayda düşüş yaşandığı anlamına geliyor.

Norveç’te üretici enflasyonundaki bu düşüş, enerji piyasasındaki dalgalanmanın ülke ekonomisine etkisini bir kez daha ortaya koyarken, küresel fiyat baskılarının azaldığına dair sinyaller olarak değerlendiriliyor.