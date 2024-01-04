Üretici isyan etti: bahçede kilosu 3 TL markette 45 TL

Adana Kozan’daki narenciye üreticileri mandalina ve portakalın bahçe ve market fiyatları arasındaki farka isyan etti.

Market ve bahçe arasındaki farkın 42 TL’ye kadar çıktığına dikkat çeken çiftçiler, “Mandalinanın kilosu bahçede 1 TL, markette 20 TL’ye satılıyor. Portakalın ise, kilosu 3 TL bahçede ancak markette 45 TL’ye satılıyor. Bu kadar fiyat farkı olur mu?” dedi.

Portakalın ağaçta kaldığını söyleyen üretici Öztürk, "Toplatmak zorundayız, durması ağaca ve bahçeye zarar. Neredeyse toplanması için üstüne para vereceğiz" ifadelerini kullandı.