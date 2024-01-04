Üretici isyan etti: bahçede kilosu 3 TL markette 45 TL

Kaynak: İHA
Üretici isyan etti: bahçede kilosu 3 TL markette 45 TL
Adana Kozan’da üreticiler isyanda. Mandalinanın kilosunu bahçelerinde 1 TL’ye markette 20 TL’ye satıldığını belirten üreticiler, bahçede kilosu 3 TL olan portakalın da markette 45 TL’ye satıldığına dikkat çekti.

Adana Kozan’daki narenciye üreticileri mandalina ve portakalın bahçe ve market fiyatları arasındaki farka isyan etti.

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Market ve bahçe arasındaki farkın 42 TL’ye kadar çıktığına dikkat çeken çiftçiler, “Mandalinanın kilosu bahçede 1 TL, markette 20 TL’ye satılıyor. Portakalın ise, kilosu 3 TL bahçede ancak markette 45 TL’ye satılıyor. Bu kadar fiyat farkı olur mu?” dedi.

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Portakalın ağaçta kaldığını söyleyen üretici Öztürk, "Toplatmak zorundayız, durması ağaca ve bahçeye zarar. Neredeyse toplanması için üstüne para vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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