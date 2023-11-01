Üretici limonui 50 kuruşa bile satamıyor

Milliyet'ten Aleyna Sevim'in haberine göre; Geçen yıla göre limon rekoltesi arttı ama limonlar dalda kaldı. Bazı çiftçilerin limon ağaçlarını kökten sökerek elektrik üretilen biyokütle tesisine götürmeye başladığını anlatan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçinin 50 kuruşa dahi bu ürünleri satamadığını söylüyor.

Limonun dalından ücretsiz alınsa bile nakliye, işçilik, paketleme, sarartma gibi maliyetler nedeniyle ücretin yedi-sekiz lirayı bulduğunu belirten Doğan “Adana’dan İstanbul’a çıkışına da iki lira dersek 10 lira ediyor. Marketler de bunun üstüne koyuyor. Ama çiftçi para kazanamıyor. Çünkü üretim planlamamız yok maalesef. Büyük ağaçların yanı sıra 6-7 yaşındaki ağaçlar da sökülüyor. Yetkililerden mayer cinsi limon için 1.5-2 lira destek istedik. O destek gelebilseydi limon ağaçta kalmayacaktı” dedi.

Adana’da çiftçilik yapan Şevket Uludağ da, geçen yıl zarar ettiği için 80-110 dönümlük alanda limon ağaçlarını kestiğini belirterek şunları söylüyor:

“Geçen sene soğuktan dolayı mal azdı ama bizim malımız yine satılmamıştı. Öyle olunca canım sıkılınca kesmiştim. Şu an limonlarım dalında duruyor, ben şimdilik kesmeyeceğim. Bazıları keser, belki bizimki öne çıkar umudu da var. O yüzden biraz bekleyeceğim. Plansız ekim bu kadar oluyor. Toplamaya işçi de bulunmuyor. 30 kişi bir kamyon topluyor günde. Bugün bir işçi yevmiyesi 550 lira.”

Mersin Erdemli Ziraat Odası yetkilileri de, bölgelerinde başta enterdonat cinsinde olmak üzere limon sıkıntısı yaşandığını belirterek, “Maliyetler çok ama limona dört-beş liradan alıcı bulunmuyor. Çiftçi önünü göremiyor. Daha önce Adana’dakine benzer görüntüler burada da yaşandı. Üretici alternatif ürüne yönelmeye çalışıyor” dedi.

SATAMADI, DAĞITIYOR

Adana’daki bir market ise alınan ürünün fiyatına her alışverişte limon hediye etmeye başladı. Market yetkilileri “Kendi bahçemiz var. Yaklaşık 15 ton civarında limon elde ettik. Çok getirisi olmayınca da biz bunu versek tüketiciye pahalı satacaklar. ‘Kendimiz toplatıp ücretsiz verelim’ dedik. Şubelerimizin hepsinde bu uygulamayı yapıyoruz” diye konuştu.

TZOB GENEL BAŞKANI: ‘MAĞDURİYET ÖNLENMELİ’

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da limon üreticilerinin yaşadığı mağduriyete yönelik basın açıklaması yaptı. Bayraktar, “Girdi fiyatlarının yükselmesi ile artan üretim maliyetleri çiftçilerimizi zararına limon satar duruma getirdi. Limon üreticilerimiz desteklenmezse ağaç kesimlerinin önümüzdeki yıl artacağı endişesini beraberinde getiriyor. Rekoltenin yüksek beklendiği yıllar fiyat düşüşünü engelleyen kararlar erken alınmalıdır. İşçilik maliyetinin yanında diğer hasat edilen ürünlerle aynı döneme denk gelmesi sebebiyle işçi bulmakta da sorunlar artmıştır” dedi.