Üreticilerinden iktidara kırmızı et uyarısı. Bu uygulamanın faydası yok

Kaynak: AA
Üreticilerinden iktidara kırmızı et uyarısı. Bu uygulamanın faydası yok
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç'tan iktidara reçete. Tunç, "İthal edilen canlı hayvanların küçük işletmelere bir faydası yok. Bu nedenle piyasaya olumlu etkisini göremiyoruz" dedi

Bir yanda ekonomik kriz bir yanda da aşırı fiyat artışları, vatandaşın kırmızı ete ulaşmasını neredeyse hayal oldu. Peki etteki fiyat artışının nedeni ne?

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Kule Kırmızı et ile ilgili yaptığı açıklamada yapısal sorunlar olduğunu ileri sürmüştü. Kule ayrıca, pazardaki rekabetçi koşulların iyileştirilmesi gerektiğini savundu.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, kırmızı et fiyatlarına ve büyükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Hem Kule'nin söyledikleri hem de Tunç'un söyledikleri kafaları karıştırdı.

Bu yıl yurt dışından yaklaşık 800 bin canlı büyükbaş hayvan getirildiğini ifade eden Tunç, "İthal edilen canlı hayvanların küçük işletmelere bir faydası yok. Bu nedenle piyasaya olumlu etkisini göremiyoruz. Büyük işletmelerin ithalat izni var." diye konuştu.

Kırmızı et fiyatlarındaki fiyat artışlarına dikkati çeken Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

Kilogramı 120 liraya mal edilen ithal canlı hayvanların küçük işletmelere yaklaşık 200 liradan satıldığını belirten Tunç, "bu durum iç piyasada fiyatları artırıyor. Kısa süre önce 220 lira olan ortalama kilogram başına et kesim fiyatı 300 liraları gördü. küçük işletmecilerin elindeki hayvan sayısının artması lazım. Getirilen canlı hayvanlar küçük işletmecilere de dengeli dağıtılırsa fiyat dalgalanmalarının önüne geçilebilir." dedi

"HAYVAN İŞLETMELERİNİN KÜÇÜK ÇAPLI OLMASI LAZIM"
Küçük işletmelerin piyasada rekabetçi konuma gelmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, ülkede sektörün de küçük işletmeleri düşünerek hareket etmesi gerektiğini dile getirip, hayvancılığı yönetenlere seslendi.

Büyük işletmelerin hayvan sayısının giderek arttığını ifade eden Tunç, "Bu işletmeler hayvanı, hatta yemi bile dışarıdan getiriyor. Ayrıca bu işletmelere destek verildiğinde kamu kaynakları da yanlış kullanılmış oluyor. Büyük işletmeler ithal getirdikleri canlı hayvanlarla üretime katkı sağlamıyor. Ülkede hayvan işletmelerinin küçük çaplı olması ve bunun teşvik edilmesi lazım" dedi.

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