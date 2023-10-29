Üretilen cins köpekleri hevesleri geçince sokağa attılar

Bursa'da geçtiğimiz aylarda terk edilmiş bir çiftlikte aralarında yavruların da olduğu 16 cins köpek bulunmuş, can dostların yürek yakan halleri isyan ettirmişti. Yaşanan olayın yarattığı sızı henüz geçmeden yine Bursa'da benzer bir sahne yaşandı.

Nilüfer ilçesi Badırga Mahallesi kırsalına sokak hayvanları için mama bırakan hayvanseverler, kötü durumda 3 köpek buldu. Cocker, Yorkshire terrier ve Terrier cinsi köpeklerin nefes almakta ve hareket etmekte zorladıklarını fark eden hayvanseverler, durumu Her Eve Bir Pati Derneği'ne bildirdi. İhbarla Badırga Mahallesi kırsalına giden dernek üyeleri, 3 köpeği alıp barınağa getirerek tedaviye aldı.

Köpeklerin 'merdiven altı üretim' diye bilinen kaçak üretim için kullanıldıkları belirlendi. Dernek olarak köpeklerin tedavilerine başladıklarını belirten HEPAD üyesi Begüm Çelikkanat, "Kırsalda bir besleme bölgesinde hayvansever insanlar tarafından bulundu. Sonrasında HEPAD olarak bize haber verdiler. Biz de seve seve kucak açtık dostlarımıza. Büyük ihtimalle üretim mağduru dostlarımız. Zamanında doğurtulmuş, artık verim alamayınca kırsala salmışlar. Durumları çok kötü. Kısır değiller, sağlık sorunları var ama biz dernek olarak kendi bünyemiz altına aldık. Elimizden geldiğince tedavilerini yaptırıp sahiplendirmek istiyoruz" dedi.

'TERK EDİLMEK ONLARA ACI VERİYOR'

Hayvanların uzun zaman kırsalda kaldıkları için bakımsız ve zayıf düştüğünü belirten Çelikkanat, "Dostlarımızın uzun zamandır kırsalda kaldıkları belli. Besinsiz kalmışlar, zayıflamışlar, susuz kalmışlar. Bitkin vaziyetteydiler. Özellikle terk edilmek onlara çok acı veriyor. Biraz insanlara karşı tepkililer maalesef. Alıştıkları ev ortamından uzakta, bilmedikleri bir ortamda yaşamak zorunda bırakılmışlar. Çok ürkekler, çok korkaklar, güven sorunları var. İnşallah bunları da zamanla ortadan kaldıracağız. Güzel birer aileleri olması için çabalayacağız. Bu konuda vatandaşlara çağrım, lütfen satın almayın, yuva olun. Bu kirli ticarete alet olmayın. Barınaklarda, derneklerde yuva bekleyen çok güzel dostlarımız var. Onlara birer şans verin. Eğer satın alırsak merdiven altı üretimleri desteklemiş oluruz" ifadelerini kullandı.

'O KÜÇÜK BEDENLERİYLE HAYATA TUTUNMA MÜCADELESİ VERİYORLAR'

Hayvanlara ilk bakışta, uzun süredir dışarıda kaldıklarını fark edebildiklerini, birinin ise ağzındaki tüm dişleri kaybettiğini söyleyen veteriner hekim Osman Kısa ise şunları söyledi:

"Çünkü kıl örtüsü ve tüy yapıları çok fazlasıyla karışık durumda. Tüy yumakları oluşmuş. Hatta bir tane dostumuzun kulaklarının arkasındaki tüyler karışmış ve kulaklarının boyunu geçmiş. Ekstra bir uzuv gibi bu yükle, o küçük bedenleriyle maalesef hayata tutunma mücadelesi veriyorlar. Genel durumları bozuk. Uzun süredir gıda alımları da olmadığı belli oluyor. Zayıf ve bitkin düşmüşler. İçlerinde özellikle bir tanesi yaşlı. Ağzındaki tüm dişlerini tamamen kaybetmiş."

TEDAVİ ALTINA ALINACAKLAR

"Sokakta olan bir hayvan, dişleri olmadan yaş mama bulamadığı takdirde, gerekli besin ihtiyacını karşılayamayacaktır. Bu yüzden enerji olarak çok zayıflardı. Kimisinin kulaklarında yaralar ve papillomlar var, kimisinin gözlerinde kimisi genel olarak daha iyi gibi duruyor ama tabii ki bir ev ortamında bakılan canlı gibi sağlıklı değiller.

İç dış parazit uygulamaları yapıldı, bakımları yapılacak. Belli süre sokaklarda yaşadıkları için hastalığa açık durumdalar. Takibini sağlayacağız. Tedavilerinde ne gerekiyorsa yapacağız. Ayrıca iki dostumuzun kalbini steteskopla dinlediğimiz zaman, kalp atımları düzenli ve şiddetli değil. Onların detaylı EKG'lerinin çekilip, ultrason eşliğinde kalp muayeneleri yapıldıktan sonra, hastalık tanısı konulup tedavisi yapılması en sağlıklısı olacaktır ama önce genel durumlarını toparlamamız gerekiyor."