Urfa'da işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 23 kişi yaralandı

Urfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
AA'nın aktardığı bilgilere göre, P. Ö. (43) idaresindeki 63 ADR 610 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Siverek-Viranşehir kara yolu 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 23 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minibüste, kırsal mahallerdeki tarlalarda çalıştıktan sonra ilçe merkezine dönen tarım işçilerinin bulunduğu öğrenildi.
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