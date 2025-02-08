Urfalı dayı CHP'li vekilin aklını aldı! Öyle bir şey talep etti ki...

Şanlıurfa’da CHP Milletvekili Mahmut Tanal’a bir vatandaş, "Kadına şiddet yasasını engelleyin" diyerek ilginç bir taleple geldi. Tanal, bu talebe sert tepki gösterdi.

Şanlıurfa’da CHP Milletvekili Mahmut Tanal, parti yöneticileriyle birlikte geleneksel Ahilik duasına katıldıktan sonra esnafla bir araya geldi. Ziyaret sırasında, Tanal’ın karşısına çıkan bir vatandaş, ilginç bir talepte bulundu. Şanlıurfalı adam, "Kadına bir tokat bile atamıyorum, Avrupa'da bile böyle bir yasa yok. Kadın hakları yasasını engelleyin" dedi.

Bu sözler karşısında şaşkına dönen CHP'li Tanal, vatandaşın açıklamalarına tepki gösterdi. "İnsan hakkına aykırı değil mi? Yenge hanım sana bir tokat atabiliyor mu? Peki, sen niye yenge hanıma tokat atabileceksin?" diye sorarak, kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ancak vatandaş, "Benim ailemdir. Haksız olduğu zaman onu terbiye edebilirim. Kızımı, bacımı terbiye edebilirim. Derdim, bu yasayı engelleyin, iptal edin, kadın hakları yasasını" diyerek şiddet uygulamanın aile içi bir hak olduğunu savundu.

Bu görüş, CHP'li vekilin daha da sert bir şekilde tepki göstermesine neden oldu. Tanal, "Ne yasası abi? Senin kadın dediğin, senin hayat arkadaşın değil mi? Senin sahip olduğun haklara onun da sahip olması gerekiyor. Terbiye etmek ayrı, dayak atmak, şiddet uygulamak ayrıdır" ifadelerini kullandı.

Bu tartışma, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumda farklı görüşlerin varlığını bir kez daha ortaya koydu.