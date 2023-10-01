Urla’da 400 yıllık tarihi çeşmeyi karbonat kullanarak yıkadı

İnstagramda paylaştığı temizlik videolarıyla tanınan Cem Özkök, İzmir Urla’da 400 yıllık tarihi çeşmeyi karbonat kullanarak kendi tabiriyle “foşur fosur” yıkadı. Bazı yerleri bulaşık teli ile telledi!
01 Ekim 2023 Pazar
İnstagramda paylaştığı temizlik videolarıyla tanınan Cem Özkök, İzmir Urla’da 400 yıllık tarihi çeşmeyi karbonat kullanarak kendi tabiriyle “foşur fosur” yıkadı!
İnstagramda paylaştığı temizlik videolarıyla tanınan Cem Özkök, İzmir Urla’da 400 yıllık tarihi çeşmeyi karbonat kullanarak kendi tabiriyle “foşur fosur” yıkadı. Bazı yerleri bulaşık teli ile telledi!