Urla’daki restoranlar globalde çapta lezzet durağı oldu

Turizm ve gastronomi alanındaki 35 yıllık kariyerine İngiltere’de başlayarak uluslararası çapta aktöre dönüşen Erdoğan Uyan ise bu restoranların Urla için büyük bir hazine olduğuna dikkat çekerek konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Dünya genelinde farklı alanlarda birçok başarıya imza atan Türkiye, şimdi de gastronomideki zenginliğiyle adından söz ettiriyor. Ege’nin incisi İzmir’in önemli ilçelerinden Urla’daki 15 restoran, lezzet durakları olarak global çapta ikonik yemek rehberi olan MICHELIN Rehberi 2024'teki yerini aldı. 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisi kapsamında hazırlanan rehberdeki restoranlardan bazıları yıldız alırken, bazıları ise sürdürülebilir mutfak çalışmaları neticesinde yeşil yıldızla ödüllendirildi. Turizm sektöründeki 35 yıllık kariyerine İngiltere’de başlayıp çeşitli girişimlere imza atan Erdoğan Uyan ise bu restoranların Urla için büyük bir hazine olduğuna dikkat çekerek konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

“MUTFAK SANATLARI, BİR ÜLKENİN TARİHİ ZENGİNLİĞİNE DE IŞIK TUTUYOR”

Erdoğan Uyan, “Urla, gastronomi açısından İzmir’in cazibe noktalarından biri haline geldi. Bölgedeki restoranların zengin mutfağı, adeta turistlerin Urla’yı ziyaret etmesi için bir sebebe dönüştü. Birçoğu da yakaladığı bu üstün başarıyla MICHELIN yıldızlı restoranlar arasındaki yerini aldı. Kendine has bir atmosfere sahip bu mekanlar, deniz mahsullerinden bağlardan kopan meyvelere, tatlılardan içeceklere kadar envai çeşit lezzetle dolu menüleriyle Urla’yı keşfetmek isteyenlerin gezilerini taçlandırıyor” dedi.

Sektörel fuar ve organizasyonlar kapsamında 50'ye yakın ülkeyi ziyaret ederek turizm sektöründeki uluslararası gelişmeleri sürekli olarak takip ettiğini aktaran Erdoğan Uyan, “Uzun yıllara dayanan deneyimimden hareketle, gastronomi kültürünün bir ülkenin tanınırlığı ve prestiji açısından büyük önem taşıdığına birçok kez tanık oldum. Mutfak sanatları, ait olduğu bölgenin yemek zenginliğini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihine ışık tutuyor ve değerlerini ortaya koyuyor. Bu yüzden, MICHELIN Rehberi’ne dahil olan Urla’daki restoranlar da ülkemizin farkını kanıtlıyor. Londra'nın en eski restoranlarından biri olan 300 yıllık tarihe sahip The Arts Club’da çalışan ilk Türk olarak ben de ülkemizin eşsiz lezzetlerinden esinlendiğim menülerimi İngiltere’ye taşıyarak bu başarıları pekiştiriyorum” ifadelerini kullandı.

“RESTORE ETTİĞİM MEKANLARIN İŞLETMESİNİ ÜSTLENEREK ULUSLARARASI AKTÖRE DÖNÜŞTÜM”

Turizm odaklı girişimlerinde tarihi ve kültürü koruyarak değerli mekanlar yarattığının altını çizen Erdoğan Uyan, faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Sektörün en köklü ve üst düzey işletmelerinde çalışma imkanı bulduktan sonra girişimciliğe geçtim. Tarihi dokuyu ve kültürü korumayı ilke edindiğim profesyonel restorasyon çalışmaları yaptım. Bu çalışmalar arasında, bin yıllık geçmişi olan bir binayı ilgili kurumların onayı doğrultusunda restore ederek restoran ve butik otel olarak işletmem bulunuyor. 2017’de Tarihi Eserleri Koruma ve Restorasyon ödülünü almamın ardından, bu yıl da bölgemde En Yardımsever İş Adamı ödülüne layık görüldüm. Bu doğrultuda restoran sektöründe önemli bir aktör olarak, gençliğimi geçirdiğim Urla’daki paydaşlarımı tebrik ediyorum.”