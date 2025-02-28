Urla'nın meşhur sakız enginarına 'don' darbesi!

İzmir’in Urla ilçesinde coğrafi işaretli sakız enginarı bahçeleri, son günlerde sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle don vurdu.

Üreticiler, hasat bekleyen ürünlerinin zarar gördüğünü ve yeni ürünlerin yetişmesi için 35 güne ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Urla’nın meşhur sakız enginarı tarlalarında büyük bir kayıp yaşayan üreticiler, enginarlarını kökten kesmek zorunda kaldı.

"30-35 GÜN HASAT YAPAMAYACAĞIZ"

Yıllardır bu bölgede çiftçilik yapan Mustafa Kırdık, "1989’dan bu yana Urla'ya özgü sakız enginarı ekiyorum. Bu bölgedeki enginarın tadı farklıdır, ancak hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle tüm ürünlerimiz zarar gördü. Şu an 30-35 gün enginar hasadı yapamayacağız ve maddi kayıp yaşıyoruz" dedi.