Uruguay Milli Takımı Arjantinli hocaya emanet

Uruguay Futbol Federasyonu, uzun ikna turlarının ardından Marcelo Bielsa'yı ikna etmeyi başardı ve sözleşme imzalattı. 67 yaşındaki Bielsa'nın 2026'nın Haziran'ına kadar Uruguay'ın başında olacağı paylaşılan video ile duyuruldu.

Deneyimli teknik adam Uruguay'a imza atarak kariyerinin 3. Milli takım teknik direktörlüğü macerasına atılmış oldu. Bielsa daha önce Arjantin ve Şili'de görev yapmıştı.

Teknik direktörlük kariyerine Newell's Old Boys'ta başlayan Bielsa, daha sonra Atlas, CF America, Velez ve Espanyol görevlerinin ardından Arjantin'in başına geçmişti. 2007'de Şili'yi çalıştırmaya başlayan Bielsa 2011'de Athletic Bilbao ve daha sonra sırasıyla Marsilya, Lille ve Leeds'i çalıştırdı.