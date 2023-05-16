Uruguay Milli Takımı Arjantinli hocaya emanet

Premier Lig'de Leeds United'ı çalıştıran Arjantinli ünlü teknik direktör Marcelo Bielsa'nın yeni adresi belli oldu.

Uruguay Milli Takımı Arjantinli hocaya emanet

Uruguay Futbol Federasyonu, uzun ikna turlarının ardından Marcelo Bielsa'yı ikna etmeyi başardı ve sözleşme imzalattı. 67 yaşındaki Bielsa'nın 2026'nın Haziran'ına kadar Uruguay'ın başında olacağı paylaşılan video ile duyuruldu.
Deneyimli teknik adam Uruguay'a imza atarak kariyerinin 3. Milli takım teknik direktörlüğü macerasına atılmış oldu. Bielsa daha önce Arjantin ve Şili'de görev yapmıştı.
Teknik direktörlük kariyerine Newell's Old Boys'ta başlayan Bielsa, daha sonra Atlas, CF America, Velez ve Espanyol görevlerinin ardından Arjantin'in başına geçmişti. 2007'de Şili'yi çalıştırmaya başlayan Bielsa 2011'de Athletic Bilbao ve daha sonra sırasıyla Marsilya, Lille ve Leeds'i çalıştırdı.

Öne Çıkanlar
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Son Haberler
O 'dost' kimdi gerçekten? Yazarlar
O 'dost' kimdi gerçekten?
Vatandaşın ruh hali... Yazarlar
Vatandaşın ruh hali...
Altaylı'sız Haber Türk Habersiz Türk oldu… Yazarlar
Altaylı'sız Haber Türk Habersiz Türk oldu…
Suçu şerefi olan Âşık Mahzuni Şerif Yazarlar
Suçu şerefi olan Âşık Mahzuni Şerif
Anket, troll, fiyasko!.. Yazarlar
Anket, troll, fiyasko!..
BM, AB, ABD ve İngiltere Kıbrıs'ı Yunan yapma hedefiyle yeni tezgâh hazırlığında! Yazarlar
BM, AB, ABD ve İngiltere Kıbrıs'ı Yunan yapma hedefiyle yeni tezgâh hazırlığında!
Dünyada demokrasi düşüşte Yazarlar
Dünyada demokrasi düşüşte