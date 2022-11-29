Ronaldo'dan açıklama. Uruguay'a atılan ilk golde topa dokundu mu, dokunmadı mı?

Dünya Kupası H Grubu'nda dün akşam oynanan maçta Portekiz'in Uruguay'a attığı ilk gol tartışma yaratmıştı. FIFA önce golü Ronaldo'ya yazmış, sonra ise Fernandes'in ortasında topun direkt ağlara gittiğini belirterek golün Fernandes'in olduğunu belirtmişti.

Dünya Kupaları'nda 18 maçta 8 gol atan Ronaldo, Portekiz'in efsanesi Eusebio'nun 9 gollük rekorunu egale etme şansını da kaçırmış oldu.

İngiltere'nin Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Ronaldo ünlü gazeteci Piers Morgan'a mesaj attı. Ronaldo mesajında topa dokunduğuna inandığını söyledi.

Fox Soccer'da yorumculuk yapan Alexi Lalas, "Bence gecenin haberi, Cristiano Ronaldo'nun topa dokunduğunu iddia etmesine rağmen skorun ona yazılmaması. Az önce Piers Morgan ile birlikteydim ve Cristiano Ronaldo'nun kendisine mesaj attığını söyledi. Ronaldo, topa dokunduğuna inanıyormuş" dedi.

Portekizli yıldız Bruno Fernandes ise, "Amacım Ronaldo'ya orta açmaktı ve o an gol Cristiano'nun golüymüş gibi sevindim. Onun dokunduğunu düşündüm. Gol kimin olursa olsun fark etmez. Önemli olan güçlü bir rakibi mağlup etmemiz ve tur atlamamız." diye konuştu.