Ronaldo'dan açıklama. Uruguay'a atılan ilk golde topa dokundu mu, dokunmadı mı?

Dünya Kupası H Grubu'nda dün akşam oynanan maçta Portekiz'in Uruguay'a attığı ilk gol tartışma yaratmıştı. FIFA önce golü Ronaldo'ya yazmış, sonra ise Fernandes'in ortasında topun direkt ağlara gittiğini belirterek golün Fernandes'in olduğunu belirtmişti.
Dünya Kupaları'nda 18 maçta 8 gol atan Ronaldo, Portekiz'in efsanesi Eusebio'nun 9 gollük rekorunu egale etme şansını da kaçırmış oldu.
İngiltere'nin Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Ronaldo ünlü gazeteci Piers Morgan'a mesaj attı. Ronaldo mesajında topa dokunduğuna inandığını söyledi.
Portekizli yıldız Bruno Fernandes ise, "Amacım Ronaldo'ya orta açmaktı ve o an gol Cristiano'nun golüymüş gibi sevindim. Onun dokunduğunu düşündüm. Gol kimin olursa olsun fark etmez. Önemli olan güçlü bir rakibi mağlup etmemiz ve tur atlamamız." diye konuştu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.