Muslera ve arkadaşları çıldırdı: Uruguaylılar hakeme vurdu

Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay, Gana'yı 2-0 yenmesine rağmen Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 mağlup etmesiyle yıkıldı.

Averajla gruptan çıkamayan Urguaylılar, bitiş düdüğünden sonra adeta çıldırdı.

Uruguaylı yedek oyuncular ve Galatasaraylı Fernando Muslera hakem üçlüsünün üzerine yürüdü.

Hakeme el kol hareketleriyle itiraz eden futbolculardan biri soyunma odasına girmekte olan yardımcı hakemin sırtına vurdu.

Olay şaşkınlık yaratırken, araya diğer oyuncular girdi. Ve olayın büyümesi engellendi.