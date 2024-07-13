Ürünleri yüzde 45'i vatandaşa ulaşamadan telef oluyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ürünleri yüzde 45'i vatandaşa ulaşamadan telef oluyor

Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, sebze ve meyvenin yüzde 40-45'inin vatandaşın eline ulaşamadan israf olduğuna dikkat çekti.

Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, domates rekoltesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Ancak Kılıç, sebze ve meyvenin yüzde 40-45'inin vatandaşın eline ulaşamadan israf olduğuna dikkat çekti.

Domateslerin seralardan piyasaya sürülmesinin ardından, Ağustosun ilk haftasında açık alan domateslerinin de hasat edilmesi bekleniyor. Üretim sürecinde herhangi bir büyük sıkıntı yaşanmadığını belirten Kılıç, sadece küresel ısınmanın getirdiği yağmur ve doğal afetlerin üretimi etkilediğini ifade etti.

Kılıç, sebze ve meyve israfının nedenlerini açıklarken, tarlada çalışan işçilerin bilinçsizliği ve zincir marketlerin sebze ve meyveleri joker olarak kullanmasını vurguladı. İsrafın azaltılması durumunda sebze ve meyve fiyatlarının düşeceğini belirten Kılıç, Eskişehir halkının diğer illere göre daha ucuza sebze tükettiğini söyledi.

Sebze fiyatları hakkında da bilgi veren Kılıç, salatalığın 20 TL, dolma kabağının 15 TL, normal domatesin 15 TL, pembe domatesin ise 25 TL'den satıldığını belirtti. Kılıç, Eskişehir'in sebze ve meyve fiyatları açısından şanslı olduğunu ve yer domatesi ile biber çeşitlerinin piyasaya çıkmasıyla fiyatların daha da düşmesini beklediklerini ifade etti.

aw245928-01.jpg

aw245928-03.jpg

aw245928-05.jpg

Son Haberler
Mehmet Şimşek’in emekli maaşı için olur dediği rakam! Dört milyon emeklinin beklediği haber geldi Ekonomi
Mehmet Şimşek’in emekli maaşı için olur dediği rakam! Dört milyon emeklinin beklediği haber geldi
Afyonkarahisar için 'sarı kodlu’ uyarı. Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın Yerel Haberler
Afyonkarahisar için 'sarı kodlu’ uyarı. Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın
Şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu ticareti Yerel Haberler
Şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu ticareti
Karton yüklü tır devrildi: 1 yaralı Gündem
Karton yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı. Kazayı araç kamerası kaydetti Yerel Haberler
Tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı. Kazayı araç kamerası kaydetti
Benzi kül gibi olmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Benzi kül gibi olmak deyimi ne anlama geliyor?
Dolarda kopacak fırtına için hazır olun. Piyasalar alev alacak Ekonomi
Dolarda kopacak fırtına için hazır olun. Piyasalar alev alacak