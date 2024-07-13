Ürünleri yüzde 45'i vatandaşa ulaşamadan telef oluyor

Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, domates rekoltesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Ancak Kılıç, sebze ve meyvenin yüzde 40-45'inin vatandaşın eline ulaşamadan israf olduğuna dikkat çekti.

Domateslerin seralardan piyasaya sürülmesinin ardından, Ağustosun ilk haftasında açık alan domateslerinin de hasat edilmesi bekleniyor. Üretim sürecinde herhangi bir büyük sıkıntı yaşanmadığını belirten Kılıç, sadece küresel ısınmanın getirdiği yağmur ve doğal afetlerin üretimi etkilediğini ifade etti.

Kılıç, sebze ve meyve israfının nedenlerini açıklarken, tarlada çalışan işçilerin bilinçsizliği ve zincir marketlerin sebze ve meyveleri joker olarak kullanmasını vurguladı. İsrafın azaltılması durumunda sebze ve meyve fiyatlarının düşeceğini belirten Kılıç, Eskişehir halkının diğer illere göre daha ucuza sebze tükettiğini söyledi.

Sebze fiyatları hakkında da bilgi veren Kılıç, salatalığın 20 TL, dolma kabağının 15 TL, normal domatesin 15 TL, pembe domatesin ise 25 TL'den satıldığını belirtti. Kılıç, Eskişehir'in sebze ve meyve fiyatları açısından şanslı olduğunu ve yer domatesi ile biber çeşitlerinin piyasaya çıkmasıyla fiyatların daha da düşmesini beklediklerini ifade etti.