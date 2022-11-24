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Türk bilim insanı ıspanaktan plastik kaşık üretti

Petrol ve Doğalgaz mühendisliği öğrencisi Emir Belli, ıspanaktan plastik kaşık üretti. Ürünü için patent alan Belli "Bu kaşığı da doğaya attığımızda 2 haftada tamamen ortadan kaybolabiliyor" dedi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 18:45
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Ürünü için patent aldı. Türk bilim insanı ıspanaktan plastik kaşık üretti

Türk bilim insanı ıspanaktan plastik kaşık üretti
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Ispanaktan plastik kaşık üreten üniversite öğrencisi Emir Belli, ürününü meraklıların ilgisine sundu. Ürünü için patent alan Belli, lisedeki arkadaşlarıyla birlikte sahilde yürürken insanların bilinçsizce denize ve doğaya plastik atmasından rahatsızlık duyduğunu ve bunun üzerine projesini geliştirdiğini ifade etti.

Belli, “İnsanlara neden bunu yapıyorsunuz, neden kendinizi zehirliyorsunuz sorusuna cevap alamadım. Ben de internette bir araştırma da bulundum. Biyoplastik terimi ortaya çıktı ve daha önceden çalışma yapan akademisyen ve girişimci arkadaşlarıma ve kendi yaşımda olan insanlara ulaştım" dedi.

"Bu alanda neler yapabilirim, ne tür bir soruna çözüm bulabilirim" diyen Benli "Doğaya atılan her bir plastiğin kısa sürede çözünebilen bir plastik üretmem gerektiğini düşündüm. Yaptığım çalışmalardan sonra da lisedeyken büyük bir imkânsızlıklarla başladım. Üniversitelerde teker teker gezdikten sonra birsen hocamla tanıştım ve annemin mutfağını kullanarak çalışmalarımı gerçekleştirdim” diye konuştu.

Doğada iki haftada çözünerek çevreye önemli bir geri dönüşüm etkisi olduğuna dikkati çeken Emir Belli, “Ispanak atıklarının doğa dostu biyoplastik üretiyoruz. Şu an da Türkiye de 2022 yılına kadar 30 milyon ton ıspanak atığı çıkıyor. Çözüm olarak ıspanak atıklarından çıkan her bir atık parçasını geri dönüştürüyoruz" dedi.

Belli "Geri dönüştürülebilir plastik üretiyoruz. Ispanaktan kaşık ürettik bu kaşığı da doğaya attığımızda tamamen 2 haftada kaybolabiliyor. Ata tohumları aldık, belirli illerden bu tohumları sentezleyerek de aynı zamanda gıda atıklardan çıkardığımız fonksiyonel gıdalar ev atık boyalardan plastiği sentezledik ve bu sentezleri de doğaya atıyoruz ve tamamen insan sağlığına yararlı malzemeler yaptık” ifadelerini kullandı.

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mdx
24.11.2022 19:00
güzelde o 2 kaşığı yapmak için ne kadar enerji tükettin ve kaç kg ıspanak harcadın.. fayda-zarar oranı önemli.. her yere ıspanak ekersek unu nereden bulacağız  
 
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