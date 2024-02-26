Uşak Banaz İYİ Parti’de büyük atak. AKP ve BBP’den istifa edenler İYİ Parti saflarında

Hüseyin Demir / Uşak - Yeniçağ

Bu gelişmeler Banaz’da İYİ Partiye güç kattı Bu konuyla ilgili Yeniçağ Gazetesine açıklama yapan il başkanı Ayşegül Sözver Obalı, " Seçim için liyakat ehli, alanında uzman genç ve dinamik kadrolarla Banaz’ımıza vizyon katmaya; şeffaf, güvenilir ve güçlü bir belediyecilik anlayışı ile daha yaşanılabilir bir BANAZ için gece gündüz çalışıyoruz. Şundan herkes emin olsun biz başkan Adayımız Emel Taşkın ile Banaz’ı bir adım daha ileriye taşımak için taşın üstüne taş koyup, Banaz sokaklarında yeni katılan Aysun Gültekin, Remzi Özen, Taylan Bunarbaşı ve yeni üyelerimizle ter dökeceğiz. Uşak merkez, belde ve tüm ilçelerinde de iddialıyız" dedi.

İYİ Parti Banaz Belediye Başkan Adayı Emel Taşkın "Banaz’a hizmet için adayım” sloganıyla projelerini şöyle tanıttı:

“1. ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Belediye tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alım ihaleleri ile meclis toplantıları canlı yayınlanacak

2. BANAZ KART PROJESİ

Gelir seviyesi düşük İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık gıda harcaması için BANAZ KART’ı hayata geçireceğiz. Aylık olarak bu karta belirli miktarda para yüklenecek ve İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yerel esnaftan bu kartla alışveriş yapabilecek. Ayrıca yardım etmek isteyen hayırsever vatandaşlarımız da gönüllü olarak bu projeye nakdi destek olabilecek.

3. TARIM HAMLESİ

Atıl durumda, ekilmeyen veya mazot gübre fiyatları sebebiyle ekilemeyen tarım arazilerini işlemek isteyen vatandaşlarımıza mazot, gübre desteği vereceğiz.

4. BEL-YURT PROJESİ

Dışarıdan okumak için Banazımıza gelen öğrencilerin konaklaması için Belediyemize bağlı yurt inşa edeceğiz.

5. BA-MEK VE GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ

Belediyemiz bünyesinde kuracağımız iş ve meslek edindirme kursları ile gençlerimize daha güzel bir gelecek sunacağız. Gençlerimize iş bulmaları ve el emeklerini mesleğe dönüştürmeleri için önayak olacağız.

İçerisinde sinema, oyun salonu gibi sosyal alanların ve spor faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği gençlik merkezi inşaa edeceğiz. Böylelikle gençlerimiz Banazımızda daha güvenilir bir ortamda sosyalleşebilecek.

6. ÇALIŞAN ANNELER İÇİN KREŞ DESTEĞİ

Kadınların iş hayatında daha aktif ve verimli olmaları için belediyemiz tarafından çalışan annelere kreş desteği verilecek.

7. FATURAN BENDE PROJESİ

İhtiyaç sahibi, dar gelirli ailelerin elektrik ve doğalgaz faturalarına destek olacağız.

Oluşturacağımız web tabanlı bir yazılımla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın birbirlerini görmeden yardımlaşabileceği, ALAN EL VEREN ELİ GÖRMESİN düsturu ile sosyal belediyeciliği hayata geçireceğiz.

8. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PROJESİ

Yıllardır her seçimde vaat olarak verilen ama yapımına başlanamayan OSB için mühendis kadrolarımızla harekete geçeceğiz. Bu konuda ekonomik, teknik ve lojistik olarak kamu kurumları ve sanayicimizle işbirliği yapacağız.

9. OTOGAR PROJESİ

Banazımıza yakışır modern bir OTOGAR ve TIR Park alanı inşaa edeceğiz.

10. ÖĞRENCİ RİNG PROJESİ

Öğrencilerimiz için Sabah, öğle ve okul çıkışı saatlerinde Banaz merkez ile Banaz MYO arasında hizmet verecek ücretsiz servis imkanı sağlayacağız.

11. SEVİMLİ DOST PROJESİ

12. ALT VE ÜST YAPI PROJELERİ

Su baskınları ve taşkınların önüne geçmek için 5 yıl içerisinde alt yapıda revizyon yapacağız.

13. SAĞLIK TURİZMİ PROJESİ

Hamamboğazında dışarıdan gelen misafirlerin konaklaması için otel inşa edeceğiz. Böylelikle tesisimiz günübirlik bir işletme olmaktan çıkarak bölgemizde cazibe merkezi haline gelecek.

14. EL EMEĞİ PAZARI PROJESİ

15. DİJİTAL BELEDİYECİLİK

Vatandaşlarımız internet sitesi üzerinden belediyeye ait tüm işlemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabilecek.

16. SEVGİ YOLU PROJESİ

Başaran Caddesi esnaflarımızı canlandırmak için akşam saatlerinde Başaran caddesini trafiğe kapatarak bu caddede vatandaşlarımızın yürüyüş yapmalarını sağlayacağız.”

Aysun Gültekin ise "Banaz için hayal ettiği tüm güzellikleri yapamadığım ve bu hayallerimin gerçekleşmesi Banazımızın layık olduğu yönetime, layık olduğu şehre ve en önemlisi sosyal devlet anlayışına kavuşacağı bir yönetim olacağız ev hanımlarının ve gençlerimizin sosyal devlet anlayışı ile yanında olacağız. Hiç kimse hiç kimseden farklı olmayacak herkesin eşit olduğu bir yönetimle yönetilecek. Yandaş ve yalakalık değil Banaz kazanacak. Banaz’a kadın eli değecek layık olduğu konuma erişecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu bile olmasın. Ekip olarak yalaka ve yandaşlar için değil Banaz için çalışacağız." dedi.