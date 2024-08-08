Uşak'ta 4 işçi zehirlendi

Uşak'ın merkeze bağlı Kuyucak Mahallesi 1. Ilgaz Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çalışan işçiler zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, apartmanın bodrum katında beton düzleme makinesiyle çalışan İ.Ç., H.Ç., Y.Ç., ve Y.Ç. bodrum katında çalışırken, Y.Ç. bir anda bayılırken, Y.Ç.'nin bayıldıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi arandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD ve Polis ekipleri sevk edilirken, ekipler Y.Ç, İ.Ç., H.Ç. ve Y.Ç.'yi mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle çevredeki hastanelere kaldırdı.

KARBONMONOKSİTTEN ZEHİRLENDİLER

Polis ekipleri binada ve çevrede güvenlik önlemi aldı. AFAD ekipleri tarafından yapılan ölçümde işçilerin içerde çalıştırılan 3 tane beton düzleme makinesinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin durumu iyi olduğu öğrenildi.