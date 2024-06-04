Uşak'ta 9. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Uşak'ta 9. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Uşak'ta inşaat halindeki bir binanın 9. katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Fatih Mahallesi Alparslan Caddesi'ndeki bir apartman inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Mehmet Elkan, 9. katta asansörlü iskelede çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Durumu fark eden diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek ağır yaralı Mehmet Elkan'ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Elkan, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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