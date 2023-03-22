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Alacak verecek kavgasında kan döküldü

Uşak’ta alacak-verecek nedeniyle kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 07:40
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Uşak'ta alacak verecek kavgasında kan döküldü

Alacak verecek kavgasında kan döküldü
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İHA'nın haberine göre, O.A., alacak parası olması nedeniyle Fevzi Çakmak Mahallesi 3.Atlı Sokak’ta ikamet eden Y.O.’nun evine gitti. Burada konuşma sonrasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Çıkan kavgada O.A. kafasına balta darbesi alırken Y.O. ise bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan O.A., Y.O. ve kavgada darbe alan karısı F.O. sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralı Y.O. ve F.O.’nun hayati tehlikesi bulunmazken O.A.’nın ise hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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