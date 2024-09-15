Uşak’ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uşak’ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Uşak'ta meydana gelen bir trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybederken dört kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-Ankara karayolu Çarıkköy yakınlarında gerçekleşti. Uşak'tan Ankara yönüne ilerleyen H.T.V. (26) yönetimindeki 35 HIV 59 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan H.Ç. (68) idaresindeki 64 DY 767 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Eşe Çoban (69) ve F.N.B. (18) ile H.N. (26) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Eşe Çoban, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından Uşak-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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