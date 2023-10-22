Uşak'ta iki işçi servisi çarpıştı: 28 yaralı

Uşak’ta iki servis aracın çarpıştı. Kazada 28 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Uşak'ta iki işçi servisi çarpıştı: 28 yaralı

Kaza, Uşak-Gediz yolu Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nden fabrikada mesaileri bitmiş işçileri Kütahya'nın Gediz ilçesine götüren, A.A. (49) idaresindeki midibüsle ile H.A. (56) kontrolündeki minibüs sollama sırasında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs yola savrulurken, minibüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince midibüsün sürücüsü ve 28 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı.

aw058435-01.jpg

aw058435-02.jpg

aw058435-03.jpg

aw058435-04.jpg

aw058435-05.jpg

aw058435-06.jpg

aw058435-07.jpg

aw058435-08.jpg

aw058435-09.jpg

aw058435-10.jpg

Öne Çıkanlar
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Son Haberler
ABD'den Orta Doğu'ya ek hava savunma sistemi: Askerlere ‘hazır olun’ emri Dünya
ABD'den Orta Doğu'ya ek hava savunma sistemi: Askerlere ‘hazır olun’ emri
Şef Somer Sivrioğlu'nun restoranı gündem oldu: Dudak uçuklatan adisyon Gündem
Şef Somer Sivrioğlu'nun restoranı gündem oldu: Dudak uçuklatan adisyon
Malatya'da korkutan deprem Gündem
Malatya'da korkutan deprem
Kocaeli’de husumetliler arasında kavga: 3 kişi bıçaklandı, bir kişi de kalp krizi geçirdi Yaşam
Kocaeli’de husumetliler arasında kavga: 3 kişi bıçaklandı, bir kişi de kalp krizi geçirdi
Lübnan'ın güneyinde füze saldırısı: 3 İsrail askeri yaralandı Dünya
Lübnan'ın güneyinde füze saldırısı: 3 İsrail askeri yaralandı
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Çin 6 savaş gemisi konuşlandırmış Dünya
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Çin 6 savaş gemisi konuşlandırmış