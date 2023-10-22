Uşak'ta iki işçi servisi çarpıştı: 28 yaralı

Kaza, Uşak-Gediz yolu Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nden fabrikada mesaileri bitmiş işçileri Kütahya'nın Gediz ilçesine götüren, A.A. (49) idaresindeki midibüsle ile H.A. (56) kontrolündeki minibüs sollama sırasında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs yola savrulurken, minibüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince midibüsün sürücüsü ve 28 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı.