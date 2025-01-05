Uşak'ta iş hanı yıkımında göçük: İş makinesi operatörü enkaz altında

Uşak'ta bir işhanı binası yıkımı esnasında meydana gelen göçük sebebiyle bir iş makinesi operatörü göçük altında kaldı.

Olay, Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye İşhanı yıkımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkım esnasında meydana gelen göçük sonucu bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken arama kurtarma ekiplerince iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları başlatıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Uşak Belediyesi tarafından depreme dayanaksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen, belediye eski iş hanındaki göçüğe ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada. yüklenici firma tarafından yapılan yıkım sırasında göçüğün meydana geldiği belirtilip, "Ne yazık ki, bir iş makinesi ve operatörü de göçük altında kalmıştır. Yıkımın başından itibaren gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalarımız devam etmektedir. Durumun en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır" denildi.