Uşak'ta komşu kavgasında 2 kişi ağır yaralı

Uşak'ın Fatih Mahallesi İkinci Akasya Sokak'ta iki komşu arasında çıkan tartışma, istenmeyen bir şekilde şiddetli bir kavgaya dönüştü. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan bu gerginlik, 39 yaşındaki Murat K. ve 47 yaşındaki Mesut K.'nın karşı karşıya gelmesiyle başladı. Kavga sırasında iki taraf da kontrolünü kaybederek sokakta bulunan bir inşaatın temel çukuruna düştü.

Olay yerinde bulunan çevre sakinleri durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri, yaralanan iki komşuyu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Murat K.'nın durumunun ciddi olduğu belirtilirken, Mesut K.'nın ise tedavisi hastanede devam ediyor.

Polis ekipleri, yaşanan bu üzücü olayın nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.