Uşak'ta randevuda önemli iyileştirmeler

Hüseyin Demir / Yeniçağ Gazetesi / Uşak

Başhekim Doç Dr Tarık Acar ve başhekim yardımcısı Uzman Dr Ezel Günay tarafından yapılan çalışmalar neticesinde randevu engelli sağlık kurulumda randevu alma süresi 3 aydan 0 güne ve durum bildirir sağlık kurulu rapor alma gün süresi 2 aydan 0 güne indirildi. Bu gelişme, vatandaşların sağlık kurulumdan hizmet almayı kolaylaştırmıs olup , beklemeksizin erişimini mümkün kılarak memnuniyet düzeyini artırdı.

Ayrıca, sağlık kurulu heyet raporlarının tamamlama süresi ise 25 günden 7 güne indirilmiştir. Sürelerin kısaltılması, sağlık kurumlarında işlemlerin daha hızlı tamamlanmasını sağlayarak hem hasta hem de sağlık çalışanları açısından önemli bir kolaylık sağlamakta.

Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen dijitalleşme ve süreç iyileştirme çalışmaları kapsamında elde edilen bu kazanımlar, sağlık sistemimizin daha etkin, erişilebilir ve vatandaş odaklı hale getirilmesinde önemli bir adım olarak değerlendirilmekte.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek adına önemli bir başarıya imza attı.

Başhekim Doç. Dr. Tarık ACAR ve Başhekim Yardımcımız Fizik Tedavi Uzmanı Ezel GÜNAY’ın öncülüğünde yapılan düzenlemeler ve özverili çalışmalar sayesinde, Aralık 2024’te 3000 olan fizik tedavi bekleyen hasta sayısı 20 Haziran 2025 itibariyle 450’ye düşürüldü.

Aynı dönemde, fizik tedavi bekleme süresi ise 12 aydan 1 aya indirildi. Bu başarıda, fizyoterapistlerimiz ve fizik tedavi teknikerlerimizin yoğun gece mesaileri büyük rol oynadı.

Başhekim Doç. Dr. Tarık ACAR" bu süreçte gösterdikleri özveri, gayret ve fedakârlık nedeniyle tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederek, onların bu başarının en büyük mimarları olduğunu vurguladı. Bu başarıda, fizyoterapistlerimiz ve fizik tedavi teknikerlerimizin yoğun gece mesaileri büyük rol oynadı.

Gerçekleştirilen bu iyileştirmeler sayesinde hastanemiz, fizik tedavi hizmetlerinde daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin bir yapıya kavuştu. Sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir kaliteyi hedefleyen yönetim anlayışımız, bundan sonraki süreçte de kararlılıkla devam edecektir." dedi.