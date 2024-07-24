Uşak’ta silahlı kavga: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Uşak’ta silahlı kavga: 1 ölü 1 ağır yaralı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, Ulubey ilçesinin Aşağı Mahalle Birinci Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. İki kişinin silahla vurulduğuna dair ihbar üzerine 112 Sağlık ekipleri ve polis olay yerine intikal etti.

112 Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ali Köseci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.Ş. ise önce Ulubey Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.Ş.'nin iddiasına göre Ali Köseci tarafından yaralandığını ifade etti. Ayrıca, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede kırılmış bir av tüfeği bulundu.

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