Uşak’taki cinayetin şüphelisi Konya’da yakalandı

Uşak’ta bir kişiyi öldürüp cesedini yol kenarına bıraktığı iddia edilen şüpheli Konya'da yakalandı.

Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Uşak'taki cinayet olayının şüphelisi A.Ç'nin (37) Konya'da saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, zanlı A.Ç‘yi Konya-Karaman kara yolu yakınındaki bir adreste gözaltına aldı.

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilecek.

NE OLMUŞTU?

Uşak'ta iki gün önce, başına sert bir cisimle vurulduğu belirlenen bir kişinin cesedi yol kenarında bulunup Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Ekiplerce yapılan parmak izi araştırmasında söz konusu maktulün Barış Dedeoğlu (34) olduğu tespit edilmişti.