Uşak’tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu taşıyan zehir tacirleri yakalandı

Kaynak: İHA
Uşak’tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu taşıyan zehir tacirleri yakalandı
Uşak’tan Afyonkarahisar’a uyuşturucu getiren 2 şahıs, Sandıklı ilçesinde yapılan yol kontrolü esnasında yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda, Sandıklı’da ikamet eden A.K. ve R.T.G. isimli şahısların Uşak’tan uyuşturucu madde temin edip Sandıklı ilçesine getirdikleri bilgisi üzerine harekete geçildi.

Yapılan fiziki takip sonucunda, şüpheli şahısların içinde bulunduğu araç, Sandıklı ilçesinin Susuz köyü kavşağında durduruldu. Adli makamlardan alınan arama izniyle şüphelilerin aracında arama yapıldı ve araçta 9 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıslar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

aw148073-01.jpg

Son Haberler
İki bebeğini kaybeden annenin karnındaki bebeğe kan nakli Sağlık
İki bebeğini kaybeden annenin karnındaki bebeğe kan nakli
Tuzla'daki Atatürk düşmanı teğmenlerin yeni skandalları ortaya çıktı. 2024 Türkiye'sinde ibretlik TSK görüntüsü Gündem
Tuzla'daki Atatürk düşmanı teğmenlerin yeni skandalları ortaya çıktı. 2024 Türkiye'sinde ibretlik TSK görüntüsü
Tereyağlı bulgur pilavı nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Tereyağlı bulgur pilavı nasıl yapılır?
Başkan adayından eş bulmasını istedi Gündem
Başkan adayından eş bulmasını istedi
Trabzon'da tır üst geçide çarptı, sürücü öldü Yerel Haberler
Trabzon'da tır üst geçide çarptı, sürücü öldü
Selahattin Baki kura ile ilgili açıklama yaptı: Genetik şanssızlığımız sürdü Spor
Selahattin Baki kura ile ilgili açıklama yaptı: Genetik şanssızlığımız sürdü
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde işe alımlar başladı Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde işe alımlar başladı