Uşak’tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu taşıyan zehir tacirleri yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda, Sandıklı’da ikamet eden A.K. ve R.T.G. isimli şahısların Uşak’tan uyuşturucu madde temin edip Sandıklı ilçesine getirdikleri bilgisi üzerine harekete geçildi.

Yapılan fiziki takip sonucunda, şüpheli şahısların içinde bulunduğu araç, Sandıklı ilçesinin Susuz köyü kavşağında durduruldu. Adli makamlardan alınan arama izniyle şüphelilerin aracında arama yapıldı ve araçta 9 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıslar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.