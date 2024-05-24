Üşenenin oğlu kızı olmamış atasözünün anlamı nedir?

Üşenenin oğlu kızı olmamış atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Tembellik eden kişinin hiçbir şey sahibi olamayacağına işaret etmek amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Bu atasözüyle ifade edilmek istenen, tembelliğin, ihmalkarlığın veya işe yaramazlığın bir sonucu olarak başarısızlık ve yoksulluğun ortaya çıkabileceğidir. Başka bir deyişle, tembel insanlar genellikle hayatta başarıya ulaşamazlar ve bu yüzden de kendi soy ağacında ilerleme sağlayamazlar.

ÜŞENENİN OĞLU KIZI OLMAMIŞ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Üşenenin oğlu kızı olmamış kalk da biraz annene yardım et, ne bu böyle bacaklarını uzatmış eline telefonu almışsın terbiyesiz seni."