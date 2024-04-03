Üsküdar Belediyesi CHP'ye devir teslim yapmadan kapandı

Yerel seçimlerde en dikkat çeken sonuçlardan birisi de İstanbul-Üsküdar’da yaşandı. Uzun yıllardır AKP yönetiminde olan Üsküdar Belediyesi bu seçimde CHP adayı Sinem Dedetaş’ın yönetimine geçti.

Recep Tayyip Erdoğan’ın da ikamet ettiği Üsküdar’da CHP’li Sinem Dedetaş’ın belediye başkanlığına seçilmesi sosyal medyada da gündem oldu.

DEVİR TESLİM YAPMADAN BELEDİYE KAPANDI MI?

Belediye Başkanlığına yeni seçilen Sinem Dedetaş henüz mazbatasını almadı. Üsküdar’da yaşanması beklenen değişim herkes tarafından merakla beklenirken belediye binasında çekilen bir video akıllarda soru işareti oluşturdu.

Belediye binasına giren bir vatandaş, ofislerin önünden tek tek geçerek çektiği videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde içeride güvenlik görevlisi ve temizlikçiler dışında hiçbir görevlinin olmamasına tepki gösteren vatandaş, “Üsküdar Belediyesi'ni kapatmışlar ya. Bir tane adam yok müdürlüklerde. Ne memuru ne amiri kimse yok. Ne oluyi burada ya. Sadece temizlik görevlileri var onlara soruyorsun, 'abi herkes izinli' diyor.”