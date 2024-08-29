Üsküdar Belediyesi'nden et dağıtımı

Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Vakfı olan İstanbul Vakfı'na kurban bayramında hayırseverlerin yaptığı kurban bağışlarıyla hazırlanan 5 bin adet konserve kurban etini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

İstanbul Vakfı'na yapılan bağışlarla hazırlanan ve her haneye 2 adet (toplamda ortalama 800 gr) konserve belediye personeli tarafından kapı kapı gezilerek dağıtılıyor. Üsküdar sınırları içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak "kavurma konserveler", sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Hijyenik ortamlarda İslami usullere göre kesilen kurban etleri konserveler halinde toplamda 2 bin 500 haneye ulaştırılıyor. Bu çalışma ile ortalama 4 ton konserve et, Üsküdar'da ailelerin sofralarına ulaştırılırken, dağıtımlar 14 gün içerisinde tamamlanacak.