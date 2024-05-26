Üsküdar'da düğün konvoyu Çamlıca Tünelini kapattı

Kaynak: DHA
Üsküdar'da düğün konvoyu Çamlıca Tünelini kapattı

Üsküdar’da, düğün konvoyu oluşturan araçlar Çamlıca Tünelini kapattı. Konvoydaki araç sürücüleri tünelde durarak gelin ve damadın fotoğrafını çekerken, diğer sürücüler zor anlar yaşadı.

Üsküdar'daki Çamlıca Tünelinde yaşanan olayda, düğün konvoyu oluşturan araçlar, Çamlıca Tünelini trafiğe kapatarak trafikteki diğer otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı.

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Tünelde korna çalarak bekleyen araçlar, gelin arabasının açılır tavanından el sallayan gelinle damadın fotoğraf ve videosunu kameralara kaydetti. Bu esnada tüneli kullanan diğer sürücüler, tünelin kapanmasına tepki gösterdi.

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Tünelden geçen bir motosiklet sürücüsü ise, o anları cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi. Paylaşılan görüntülerde tüneli kapatan konvoydan korna seslerinin yükseldiği ve gelinin yakınlarının fotoğraf çektiği anlar yer alıyor.

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