Üsküdar’da freni tutmayan TOMA kazaya neden oldu, 13 araç birbirine girdi

Üsküdar’da 13 araç ve bir TOMA’nın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Freni tutmayan TOMA aracı önünde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Altunizade istikametinde trafik durdu. Kazada çok sayıda araç hasar aldı.

KAYNAK: İHA
Üsküdar’da freni tutmayan TOMA kazaya neden oldu, 13 araç birbirine girdi

Kaza, Üsküdar Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Üsküdar yönünde seyir halindeyken freni tutmadığını farkeden TOMA aracı, siren çalarak ilerledi.

Oldukça süratli giden TOMA aracı önünde bulunan araçlara çarparak durabildi.

Hızla ilerleyen TOMA aracını fark eden sürücüler kazadan kaçamadı. Arkadan gelen ve kazayı fark edemeyen diğer otomobiller ise kaza yapan araçlara çarptı.

11 araç, 1 TOMA ve 2 motosikletin karıştığı kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

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"KAÇMAYA ÇALIŞTIM, KAÇAMADIM"

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan motosikletli bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Çok sayıda araçta maddi hasar oluştu. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde trafik kilitlendi. Araçların kaldırılma çalışmaları sürüyor.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Cüneyt Ergüven, “Ümraniye’den siren çalarak geliyordu, alt geçidi geçtikten sonra süratli geldiğini fark ettik. Kaçmaya çalıştım, kaçamadım. Sol taraftan bana çarptı” dedi.

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