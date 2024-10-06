Üsküdar’da istinat duvarı çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı

Kaynak: DHA
Üsküdar’da istinat duvarı çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı

Üsküdar'da bir sokaktaki inşaatın istinat duvarı yol ile birlikte çöktü. Olay sonucu ana su boru hattı patladı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da bir sokaktaki inşaatın istinat duvarı yol ile birlikte çöktü. Olayda yaralanan olmazken çöken yolun başındaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay gece saatlerinde Küçüksu Mahallesi Tüylüoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki inşaatın istinat duvarı yol ile birlikte çöktü. Olay sonucu ana su boru hattı patladı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Su borusu hattının patlaması sonucu güvenlik tedbiri olarak sular kesilirken, çöken yolun başındaki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis ve zabıta ekipleri sokağın iki tarafına bariyer koyarak sokağa girişleri kapattı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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