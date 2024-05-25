Üsküdar'da korkutan gecekondu yangını

Düzenleme: Kaynak: DHA
Üsküdar'da korkutan gecekondu yangını

Üsküdar'da, tarihi Fethipaşa Korusu yakınındaki bir gecekonduda yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Üsküdar İcadiye Mahallesi Fethipaşa Korusu yakınındaki tek katlı gecekonduda saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Gecekondunun yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kısa sürede söndürülen yangında yaralı ve can kaybı olmazken, gecekondu küle döndü.

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Yangını çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ortaya çıkan görüntülerde, gecekondunun alev alev yandığı, boğaz çevresinden de dumanların çıktığı görülüyor. Polis ekipleri yangının çıkış sebebinin tespiti için inceleme başlattı.

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