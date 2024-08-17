Üsküdar'da polisten kaçan motosikletli kask kamerasıyla kaçışını kaydetti

Sürücü, motosikletiyle kaldırıma çıkarak yayaları tehlikeye attı ve birçok trafik kuralını ihlal etti.

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar’da meydana gelen olayda, cadde üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçışa geçti. Polisten kaçmak için kaldırıma çıkarak yayaların üzerine sürüp kaçmaya çalışan sürücü, uzun süren bir kovalamacanın ardından izini kaybettirdi.

Kask Kamerasıyla Kaydedildi

Motosikletinin arıza vermesiyle bir ara sokağa giren sürücü, polisten kaçış anını ve yaptığı kural ihlallerini kask kamerasıyla kayda aldı. Yaşanan olay, çevrede büyük tepki topladı.